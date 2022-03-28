Анонсы: Honor X9 представлен официально

MForum.ru
28.03.2022,
Ранее в текущем месяце компания Honor анонсировала в Саудовской Аравии смартфон Honor X8 на базе процессора Snapdragon 680. Следующей новинкой стал представленный в Малайзии Honor X9, представляющий собой более мощное устройство, которое базирующется на Snapdragon 695.
В активе Honor X9 присутствуют 6,81-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (1080x2388 точек) с круглым вырезом под 16 Мп фронтальную камеру, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера в конфигурации 48 Мп основной и 2 Мп вспомогательные (макро, глубины сцены), а также АКБ емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Информации о цене и сроках появления Honor X9 в продаже пока нет.
© Антон Печеровый,
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