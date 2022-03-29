Слухи: Realme 9 4G замечен на официальном сайте

29.03.2022, MForum.ru

На официальном сайте Realme была замечена модель Realme 9 4G. Отличительной особенностью новинки станет тыловая камера со 108 Мп основным сенсором.

Realme 9 5G

В части аппаратной платформы ясности пока нет, возможно, речь идет о Snapdragon 680 или MediaTek Helio G96. Объем ОЗУ составит 6 или 8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Емкость АКБ Realme 9 4G – 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка 33 Вт. Информации о дате релиза пока нет, вполне возможно он состоится уже в ближайшее время. Зато известно о трех цветах – золотистом Sunburst Gold, черном Meteor Black и белом Stargaze White.