Слухи: Realme 9 4G замечен на официальном сайте

MForum.ru
29.03.2022,
На официальном сайте Realme была замечена модель Realme 9 4G. Отличительной особенностью новинки станет тыловая камера со 108 Мп основным сенсором.
Realme 9 5G
В части аппаратной платформы ясности пока нет, возможно, речь идет о Snapdragon 680 или MediaTek Helio G96. Объем ОЗУ составит 6 или 8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Емкость АКБ Realme 9 4G – 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка 33 Вт. Информации о дате релиза пока нет, вполне возможно он состоится уже в ближайшее время. Зато известно о трех цветах – золотистом Sunburst Gold, черном Meteor Black и белом Stargaze White.
© Антон Печеровый,
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