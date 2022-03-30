Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально

30.03.2022, MForum.ru

Компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi 10A. Новинка стала наследником Redmi 9A, сохранив многие его параметры. Из существенных новшеств можно отметить появление дактилоскопического сенсора.

Спецификации Xiaomi Redmi 10A включают в себя 6.53-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio G25, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Причем, для подключения зарядного устройства используется разъем microUSB, а мощность зарядки всего 10 Вт. Купить новинку можно будет в светло-серой, темно-серой и синей расцветках. Цена составит 649 юаней за версию 4+64 Гб и 899 юаней за вариант 6+128 Гб.