Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально

30.03.2022, MForum.ru

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Компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi 10A. Новинка стала наследником Redmi 9A, сохранив многие его параметры. Из существенных новшеств можно отметить появление дактилоскопического сенсора.

Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально

Спецификации Xiaomi Redmi 10A включают в себя 6.53-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio G25, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Причем, для подключения зарядного устройства используется разъем microUSB, а мощность зарядки всего 10 Вт. Купить новинку можно будет в светло-серой, темно-серой и синей расцветках. Цена составит 649 юаней за версию 4+64 Гб и 899 юаней за вариант 6+128 Гб.

Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально

Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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