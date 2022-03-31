Анонсы: Xiaomi Redmi 10 5G – версия Redmi Note 11E для глобального рынка

MForum.ru
31.03.2022,
Компания Xiaomi анонсировала глобальный релиз Redmi 10 5G. Новинка представляет собой немного адаптированную версию Redmi Note 11E, в которой появилась поддержка технологии NFC. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения.
В перечень спецификаций Xiaomi Redmi 10 5G входят 6,58-дюймовый дисплей разрешением 2408x1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 700, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Тыловая камера новинки сдвоенная, основной 50 Мп сенсор дополнен портретной камерой разрешением 2 Мп. В каплевидном вырезе экрана разместилась 5 Мп фронтальная камера. Цена составит $199 / $229 за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти. ОС – Android 11 с оболочкой MIUI 13.
© Антон Печеровый,
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