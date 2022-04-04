Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Find X5 Pro+

MForum.ru
04.04.2022,
В сети появились данные о смартфоне Oppo Find X5 Pro+, который составит компанию ранее представленным Find X5, Find X5 Pro и Find X5 Pro Dimensity Edition.
Новинка получит 6,78-дюймовый дисплей AMOLED E6 с изогнутыми краями с разрешением Quad HD+ при частоте обновления 120 Гц и поддержке LTPO, а ее «сердцем» станет Snapdragon 8 Gen 1 дополненная чипом MariSilicon X NPU. Объем ОЗУ достигнет 16 Гб, встроенной памяти – 512 Гб. Емкость батареи – 5000 мАч, причем мощность быстрой зарядки UltraVOOC составит 150 Вт. Также будет поддерживаться беспроводная зарядка AirVOOC.
. Ожидаемое разрешение фронтальной камеры – 32 Мп (Sony IMX709), основной сенсор тыловой камеры – Sony IMX789, разрешение которого составляет 50 Мп. В качестве вспомогательных будут использоваться 50 Мп Sony IMX766 со сверхширокоугольной оптикой и 64 Мп OmniVision OV64 с перископной оптикой.
Также в активе Oppo Find X5 Pro+ ожидаются встроенный в дисплей дактилоскопический сенсор, стереодинамики, поддержка NFC, ИК-порт для управления бытовой техникой и защита от влаги по классу IP68. ОС – Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.
© Антон Печеровый,
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