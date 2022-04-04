Слухи: Раскрыты спецификации Vivo X80, X80 Pro

MForum.ru
04.04.2022,
Ходят слухи, что в Китае смартфоны серии Vivo X80 поступит в продажу к концу текущего месяца. Ожидается, что линейка будет включать в себя 3 модели: Vivo X80, Vivo X80 Pro и Vivo X80 Pro+. Причем, подробности о первых двух уже появились.
Ожидается, что Vivo X80 и X80 Pro будут оснащены 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED E5 с изогнутыми краями. Для обычного Vivo X80 речь идет о разрешении Full HD+, тогда как Х80 Pro будет оснащен экраном разрешением разрешение Quad HD+ и поддержкой LTPO. Оба устройства поддерживают частоту обновления 120 Гц, яркость 1500 нит и ультратонкий сканер отпечатков пальцев в экране (ультразвуковой в модели Pro).
Внутри новинок ожидаются Dimensity 9000, до 12 Гб ОЗУ, до 512 Гб встроенной памяти типа UFS 3.1. X80, вероятно, будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, тогда как X80 Pro получит аккумулятор емкостью 4700 мАч. Мощность быстрой зарядки в обоих случаях составит 80 Вт.
Фронтальная камера новинок будет базироваться на 32 Мп сенсоре Sony IMX616. Тыловая камера Vivo X80 получит 50 Мп Sony IMX866 с поддержкой OIS, 12 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом и 12 Мп сенсор с телеобъективом (портретным объективом) Sony IMX663 с поддержкой 2-кратного увеличения.
Задняя камера Vivo X80 Pro может включать в себя 50 Мп основную камеру Samsung GN1 с поддержкой OIS, 48 Мп сверхширокоугольный объектив Sony IMX598, портретный объектив Sony IMX663 с 2-кратным оптическим зумом и поддержкой стабилизатора OIS, а также 8 Мп сенсор с перископной оптикой, 5-кратным зумом и поддержкой OIS
Также для Vivo X80 и X80 Pro предложат защитное стекло Schott 3D спереди и сзади, теплоотводящая пластина площадью 4300 мм2 системы жидкостного охлаждения, двойные стереодинамики, NFC, линейный двигатель по оси X, ИК-излучатель, а также защиту от пыли и влаги по классу IP68 для модели X80 Pro. В программной части речь идет о ОС Android 12 с OriginOS Ocean.
© Антон Печеровый,
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