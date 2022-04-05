Анонсы: Представлен компактный планшет Realme Pad Mini

MForum.ru
05.04.2022,
Компания Realme официально анонсировала компактный планшет Pad Mini, получивший 8,7-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1340 x 800 точек). Новинка получилась достаточно компактной (211,8 x 124,5 x 7,6 мм), а ее вес составил 372 г.
Внутри Realme Pad Mini можно найти чипсет UniSoC T616, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также АКБ емкостью 6400 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В части коммуникационных интерфейсов новинка поддерживает Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.0 и, опционально, 2G, 3G, 4G/LTE. ОС – Android 11 с оболочкой Realme UI для Pad. Цену «только wi-fi» версии производитель пока не сообщил, LTE-вариант обойдется в 9 990 / 11 999 индийских рупий за варианты 3+32 и 6+64 Гб, соответственно. Цветовая гамма модели включает в себя серебристый и голубой варианты.
© Антон Печеровый,
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