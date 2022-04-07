MForum.ru
07.04.2022,
Компания Honor официально анонсировала смартфон Magic 4 Lite, представляющий собой вариацию Honor X30 / Honor X9 5G.
Технически новинка аналогична базовым моделям. В ее активе присутствуют 6,81-дюймовый дисплей разрешением 2388 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (48 Мп основной, вспомогательные 2 Мп), 16 Мп фронтальная камера, NFC и АКБ емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Во Франции новинка появится в белой, синей и черной расцветках. Цена не сообщается. Скорее всего, речь будет идти о сумме порядка 300 евро.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor X9 представлен официально / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Honor X8 представлен официально / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 1) / MForum.ru
21.02. [Новинки] Анонсы: В Китае начались продажи Honor 60 SE 5G / MForum.ru
14.02. [Новости компаний] Розница: МегаФон предлагает подписную модель покупки смартфона во всех регионах страны / MForum.ru
07.04. [Новинки] Слухи: Oppo K10 Pro замечен в TENAA / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 4 Lite представлен официально / MForum.ru
06.04. [Новинки] Компоненты: Чипсеты Snapdragon 7 будут использовать ядра Cortex A710 и A510 / MForum.ru
06.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Nord CE 2 Lite / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен компактный планшет Realme Pad Mini / MForum.ru
05.04. [Новинки] Слухи: InfiRay PX1 – смартфон от производителя тепловизоров / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo X80, X80 Pro / MForum.ru
04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Find X5 Pro+ / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 5, 5 Pro и 5 RS – обновление линейки игровых смартфонов / MForum.ru
31.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 5G – версия Redmi Note 11E для глобального рынка / MForum.ru
30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально / MForum.ru
29.03. [Новинки] Слухи: Realme 9 4G замечен на официальном сайте / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Honor X9 представлен официально / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Hisense Hi Reader появился в продаже / MForum.ru
25.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme C31 с 6,5-дюймовым дисплеем и чипсетом Unisoc T612 / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Oppo K10 представлен официально / MForum.ru
24.03. [Новинки] Это интересно: Анонсирован анонс Nothing Phone (1) / MForum.ru
23.03. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 3 представлен официально / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Note получит 7-дюймовый OLED-дисплей / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Oppo A16e / MForum.ru