Анонсы: Honor Magic 4 Lite представлен официально

07.04.2022, MForum.ru

Компания Honor официально анонсировала смартфон Magic 4 Lite, представляющий собой вариацию Honor X30 / Honor X9 5G.

Технически новинка аналогична базовым моделям. В ее активе присутствуют 6,81-дюймовый дисплей разрешением 2388 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (48 Мп основной, вспомогательные 2 Мп), 16 Мп фронтальная камера, NFC и АКБ емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Во Франции новинка появится в белой, синей и черной расцветках. Цена не сообщается. Скорее всего, речь будет идти о сумме порядка 300 евро.