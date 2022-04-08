Анонсы: Realme 9 представлен официально

08.04.2022, MForum.ru

В Индии состоялся анонс смартфона Realme 9. Ключевая особенность новинки – использование 108 Мп сенсора Samsung ISOCELL HM6, получившего технологию биннига Nonapixel Plus, улучшенный автофокус, а также собирающий на 123% света больше, чем предшественник в лице HM2. Вспомогательные сенсоры – 2 Мп макро и 8 Мп широкоугольный.

Внутри Realme 9 разместились чипсет Qualcomm Snapdragon 680, 6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч. Диагональ SuperAMOLED дисплея 6,4 дюйма при разрешении 2400 x 1800 точек и частоте обновления 90 Гц. В отверстии слева нашлось место для 16 Мп фронтальной камеры. Цена Realme 9 с 6 Гб ОЗУ составит 17 990 индийских рупий, с 8 Гб – 18 990 рупий. Начало продаж в Индии назначено на 12 апреля, купить новинку можно будет в белой, черной и золотой расцветках.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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