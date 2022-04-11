Анонсы: Samsung Galaxy M53 со 108 Мп камерой представлен официально

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Анонсы: Samsung Galaxy M53 со 108 Мп камерой представлен официально

11.04.2022, MForum.ru

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Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy M53. Новинка получила 6,7-дюймовый дисплей SuperAMOLED Plus разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 120 Гц, а также оснащена 108 Мп основным сенсором тыловой камеры.

Анонсы: Samsung Galaxy M53 со 108 Мп камерой представлен официально

В качестве вспомогательных используются 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, 2 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп датчик глубины сцены. В круглом вырезе экрана разместилась фронтальная камера разрешением 32 Мп. Основа аппаратной платформы устройства – неназваный 8-ядерный процессор (2 ядра 2,4 ГГц, 6 ядер 2 ГГц, возможно MediaTek Dimensity 900). Объем ОЗУ – 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки 25 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце устройства, защита от влаги не заявлена. Информация о сроках появления в продаже и цене пока не раскрывается.

Анонсы: Samsung Galaxy M53 со 108 Мп камерой представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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