Анонсы: Honor Play 6T и Play 6T Pro представлены официально

MForum.ru
11.04.2022,
В Китае состоялся анонс 5G-смартфонов Honor Play 6T и Play 6T Pro. Несмотря на принадлежность к одной серии, отличий между обычной и Pro версией достаточно много.
Honor Play 6T представляет собой смартфон с 6,74-дюймвым дисплеем разрешением 1600 x 720 точек и частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 700, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камерой (13 Мп основной, 2 Мп макро и датчик глубины), 5 Мп фронтальной камерой, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Цена составит 1199 / 1399 юаней за версии со 128/256 Гб встроенной памяти, соответственно.
Honor Play 6T Pro оснащен 6,7-дюймовым дисплеем разрешением 2388x1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 810, 8 Гб ОЗУ. 128/256 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камерой (48 Мп основной, 2 Мп датчик глубины сцены), 8 Мп фронтальной камерой, а также АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Цены новинки – 1399 / 1599 юаней за варианты 128 и 256 Гб.
ОС новинок - Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0. Дактилоскопические сенсоры встроены в клавишу включения. Начало продаж Honor Play 6T на домашнем рынке назначено на 12 апреля, Honor Play 6T Pro станет доступен для покупки 15 апреля.
© Антон Печеровый,
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