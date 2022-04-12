Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя

MForum.ru
12.04.2022,
Компания Vivo официально анонсировала смартфон X Fold, ставший первым складным устройством в портфолио компании. Новинка получила внешний и внутренний дисплеи, выполненные по технологии AMOLED E5 с частотой обновления до 120 Гц.
Диагональ внутреннего дисплея – 8,03 дюйма, разрешение 2160 x 1916 точек, что дает соотношение сторон 4:3.55. Для защиты внутреннего дисплея используется UTG-покрытие. Помимо полного раскрытия шарнир способен фиксироваться под углами 60 и 120 градусов. Заявленный ресурс шарнира – 300 тысяч операций открытия/закрытия. Внешний дисплей Vivo X Fold – 6,53 дюйма при разрешении FullHD+ с соотношением сторон 21:9 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus.
Отдельного внимания заслуживает и фоточасть. Тыловая камера Vivo X Fold представлена четырьмя сенсорами: основным 50 Мп Samsung GN, широкоугольным 48 Мп Sony IMX598, телефоно 8 Мп OmniVision OV08A10 и 12 Мп портретным Sony IMX663. В каждый из дисплеев устройства встроена 16 Мп фронтальная камера.
Внутри Vivo X Fold нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 Гб ОЗУ, 256 / 512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт и беспроводной 50 Вт. Дактилоскопических сенсоров два, встроены в дисплей. Из особенностей отметим физический переключатель режимов звука, разместившийся на торце устройства и кожаное покрытие задней панели. Цена Vivo X Fold составит 8 999 / 9 999 юаней за версии с 256/512 Гб встроенной памяти, соответственно.
© Антон Печеровый,
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