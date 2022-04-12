Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя

MForum.ru

Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя

12.04.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Vivo официально анонсировала смартфон X Fold, ставший первым складным устройством в портфолио компании. Новинка получила внешний и внутренний дисплеи, выполненные по технологии AMOLED E5 с частотой обновления до 120 Гц.

Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя

Диагональ внутреннего дисплея – 8,03 дюйма, разрешение 2160 x 1916 точек, что дает соотношение сторон 4:3.55. Для защиты внутреннего дисплея используется UTG-покрытие. Помимо полного раскрытия шарнир способен фиксироваться под углами 60 и 120 градусов. Заявленный ресурс шарнира – 300 тысяч операций открытия/закрытия. Внешний дисплей Vivo X Fold – 6,53 дюйма при разрешении FullHD+ с соотношением сторон 21:9 и защитным стеклом Gorilla Glass Victus.

Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя

Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя

Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя

Отдельного внимания заслуживает и фоточасть. Тыловая камера Vivo X Fold представлена четырьмя сенсорами: основным 50 Мп Samsung GN, широкоугольным 48 Мп Sony IMX598, телефоно 8 Мп OmniVision OV08A10 и 12 Мп портретным Sony IMX663. В каждый из дисплеев устройства встроена 16 Мп фронтальная камера.

Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя

Внутри Vivo X Fold нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 Гб ОЗУ, 256 / 512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт и беспроводной 50 Вт. Дактилоскопических сенсоров два, встроены в дисплей. Из особенностей отметим физический переключатель режимов звука, разместившийся на торце устройства и кожаное покрытие задней панели. Цена Vivo X Fold составит 8 999 / 9 999 юаней за версии с 256/512 Гб встроенной памяти, соответственно.

Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo X80, X80 Pro / MForum.ru

22.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Note получит 7-дюймовый OLED-дисплей / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e 5G представлен официально / MForum.ru

14.02. [Новости компаний] Розница: МегаФон предлагает подписную модель покупки смартфона во всех регионах страны / MForum.ru

08.02. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о планшете Vivo / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 14:31 ABloud Тема: Программное обеспечение (13.12.2021)
[Маркетплейсы. Отечественное ПО] Крупнейший разработчик ПО для проектного управления разместится на маркетплейсе российских приложений Компания ADVANTA — ведущий российский разработчик ...
Вчера 16:35 ABloud Тема: Ставропольский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Ставропольский край. Вымпелком] В Ставропольском крае билайн инвестировал 1 млрд рублей в развитие сети 2022.04.11, пресс-релиз, MForum.ru. ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) в ...
Вчера 13:44 ABloud Тема: Башкортостан республика, Уфа (01.03.2012)
[Развитие сетей. Башкортостан. Вымпелком] Жители Башкирии скачали рекордные 130 млн Гбайт трафика в 2021 году билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват в ...
10.04.2022 15:37 ABloud Тема: Псковская область (04.12.2007)
[Развитие сети. Псковская область. МегаФон] МегаФон построил свыше 20 новых BS в селах и деревнях с населением от 20 до 100 человек. Среди них Бандино, Бирюли, Ларино, Островки, Юхово и другие в ...
09.04.2022 19:08 ABloud Тема: Марвел-Дистрибуция (07.11.2011)
[Вычислительная техника] "Ф-Плюс Мобайл", дочерняя компания "Марвел-Дистрибуция", вошла в "Консорциум "Вычислительная техника" Компания «Ф-Плюс Мобайл» выпускает оборудование под брендами F+ data ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

12.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad представлен официально / MForum.ru

12.04. [Новинки] Анонсы: Флагманский Vivo X Note представлен официально / MForum.ru

12.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6T и Play 6T Pro представлены официально / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M53 со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

08.04. [Новинки] Анонсы: Realme 9 представлен официально / MForum.ru

07.04. [Новинки] Слухи: Oppo K10 Pro замечен в TENAA / MForum.ru

07.04. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 4 Lite представлен официально / MForum.ru

06.04. [Новинки] Компоненты: Чипсеты Snapdragon 7 будут использовать ядра Cortex A710 и A510 / MForum.ru

06.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Nord CE 2 Lite / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен компактный планшет Realme Pad Mini / MForum.ru

05.04. [Новинки] Слухи: InfiRay PX1 – смартфон от производителя тепловизоров / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo X80, X80 Pro / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Oppo Find X5 Pro+ / MForum.ru

01.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 5, 5 Pro и 5 RS – обновление линейки игровых смартфонов / MForum.ru

31.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 5G – версия Redmi Note 11E для глобального рынка / MForum.ru

30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально / MForum.ru

29.03. [Новинки] Слухи: Realme 9 4G замечен на официальном сайте / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Honor X9 представлен официально / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Hisense Hi Reader появился в продаже / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: