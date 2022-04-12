Анонсы: Планшет Vivo Pad представлен официально

12.04.2022, MForum.ru

Завершает парад новинок от Vivo планшет, получивший название Vivo Pad. Новинка представляет собой мультимедийное устройство с 11-дюймовым дисплеем разрешением 2560x1600 точек с частотой обновления 120 Гц и поддержкой цифрового пера и 4-мя динамиками с Dolby Atmos.

Основа аппаратной платформы Qualcomm Snapdragon 870 дополненный 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 8040 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Фронтальная камера – 8 Мп, тыловая – сдвоенная, 13+8 Мп. Из особенностей отметим NFC-чип, служащий для обмена файлами и другими данными со смартфоном. Толщина Vivo Pad 6,55 мм, корпус выполнен из алюминия. В качестве аксессуара доступен чехол-клавиатура. ОС – Android 12 с оболочкой OriginOS HD, снабженной улучшенным режимом многозадачности. Цена Vivo Pad – 2 499 / 2 999 юаней за версии со 128 / 256 Гб встроенной памяти. Клавиатура обойдется в 349 юаней, цифровое перо – 599 юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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