Анонсы: iQOO Neo 6 - Snapdragon 8 Gen 1 по привлекательной цене

MForum.ru
14.04.2022,
Компания iQOO анонсировала смартфон Neo 6. Новинка представляет собой аппарат на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1с выделенным вспомогательным чипом для улучшения работы GPU. Однако это не помешало поставить весьма привлекательную цену.
Спецификации iQOO Neo 6 включают в себя 6,62-дюймовый дисплей AMOLED E4 разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4700 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.
Несмотря на игровое позиционирование (включая частоту опроса сенсора 1200 Гц, сдвоенный вибромотор, стереодинамики) iQOO Neo 6 получил неплохую строенную тыловую камеру. Разрешение основного сенсора 64 Мп (Samsung GW1P), широкоугольного 12 Мп. Также присутствует монохромный сенсор для портретной съемки.
Оранжевая и синяя версия получили заднюю панель с кожаной отделкой, серая – стеклянную. Начало продаж 20 апреля, цена 2799/2999/3299 юаней за версии 8+128 / 8+256 / 12+256 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
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