Слухи: Раскрыты подробности о Realme Q5

15.04.2022, MForum.ru

Серия Realme Q5 будет официально представлена на следующей неделе, но компания уже подтвердила некоторые ключевые детали. Например, зарядку мощностью 80 Вт и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Хотя пока не ясно, будут ли они представлены на всех устройствах серии или только на Realme Q5 Pro.

Пользователь Weibo с ником Panda поделился подробностями о трех устройствах Realme, начиная с Pro. Эта новинка будет работать на чипсете Snapdragon 870, что подтверждено данными Geekbench.

По информации бенчмарка, RMX3372 (название модели Pro) оснащен 8 ГБ ОЗУ и работает под управлением Android 12. Другие характеристики это модели включают в себя 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления до 120 Гц, 16 Мп фронтальную камеру и строенную тыловую камеру в конфигурации 64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный (119°) и 2 Мп макро (от 4 см).

Вторая модель, Realme Q5i, будет основана на Dimensity 810, оснащена 6,58-дюймовым дисплеем разрешением FHD+, 8 Мп фронтальной и сдвоенной тыловой камерой (13 Мп основной, 2 Мп датчик глубины). Ёмкость АКБ также составит 5000 мАч, но информации о мощности быстрой зарядки нет.

Третья новинка, Realme V23, будет представлять собой версию Realme Q5i с улучшенной тыловой камерой, разрешение основного сенсора которой вырастет до 48 Мп.