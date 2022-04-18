MForum.ru
18.04.2022,
За последние пару лет многие бренды смартфонов расширили линейку своих устройств. Не является исключением и OnePlus. Новая утечка показала, что в разработке находятся умные часы OnePlus Nord Watch.
Эта новость появилась в твиттере известного информатора Мукула Шармы, который заметил упоминание Nord Watch на официальном индийском сайте китайского бренда. Таким образом, компания работает над новым носимым устройством, которое будет выпущено под брендом Nord. Анонс новинки можно ожидать в ближайшее время. И вполне вероятно, что скоро мы можем увидеть официальные тизеры этого продукта.
Таким образом, новые часы Nord Watch станут первым носимым продуктом, который будет продаваться вместе с Nord Buds. Последние представляют собой беспроводные наушники, которые должны быть представлены 28 апреля вместе с OnePlus 10R 5G и Nord CE 2 Lite 5G в Индии. О спецификациях новинки пока можно делать только предположения. В частности, их ценовой диапазон может составить от 5000 до 8000 индийских рупий. Вполне вероятно, что они будут предлагать типичные функции контроля здоровья, включая уровень кислорода в крови SpO2, мониторинг сна, подсчет числа шагов и отслеживание сердечного ритма.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Nord CE 2 Lite / MForum.ru
24.03. [Новинки] Это интересно: Анонсирован анонс Nothing Phone (1) / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 1) / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над Nord CE 2 Lite 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord Watch готовятся к анонсу / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: Vivo S15e представят 25 апреля / MForum.ru
15.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme Q5 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A57 5G представлен официально / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 6 - Snapdragon 8 Gen 1 по привлекательной цене / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 7 Lite представлен официально / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Infinix представила доступный смартфон Hot 12i / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G52 представлен официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad представлен официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Флагманский Vivo X Note представлен официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6T и Play 6T Pro представлены официально / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M53 со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: Realme 9 представлен официально / MForum.ru
07.04. [Новинки] Слухи: Oppo K10 Pro замечен в TENAA / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 4 Lite представлен официально / MForum.ru
06.04. [Новинки] Компоненты: Чипсеты Snapdragon 7 будут использовать ядра Cortex A710 и A510 / MForum.ru
06.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Nord CE 2 Lite / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен компактный планшет Realme Pad Mini / MForum.ru
05.04. [Новинки] Слухи: InfiRay PX1 – смартфон от производителя тепловизоров / MForum.ru