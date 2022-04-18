Слухи: OnePlus Nord Watch готовятся к анонсу

18.04.2022, MForum.ru

За последние пару лет многие бренды смартфонов расширили линейку своих устройств. Не является исключением и OnePlus. Новая утечка показала, что в разработке находятся умные часы OnePlus Nord Watch.

Эта новость появилась в твиттере известного информатора Мукула Шармы, который заметил упоминание Nord Watch на официальном индийском сайте китайского бренда. Таким образом, компания работает над новым носимым устройством, которое будет выпущено под брендом Nord. Анонс новинки можно ожидать в ближайшее время. И вполне вероятно, что скоро мы можем увидеть официальные тизеры этого продукта.

Таким образом, новые часы Nord Watch станут первым носимым продуктом, который будет продаваться вместе с Nord Buds. Последние представляют собой беспроводные наушники, которые должны быть представлены 28 апреля вместе с OnePlus 10R 5G и Nord CE 2 Lite 5G в Индии. О спецификациях новинки пока можно делать только предположения. В частности, их ценовой диапазон может составить от 5000 до 8000 индийских рупий. Вполне вероятно, что они будут предлагать типичные функции контроля здоровья, включая уровень кислорода в крови SpO2, мониторинг сна, подсчет числа шагов и отслеживание сердечного ритма.