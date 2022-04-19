Анонсы: Oppo A55s 5G представлен официально

19.04.2022, MForum.ru

Oppo представила четвертый смартфон с индексом модели «A55» — Oppo A55s 5G. Следует отметить, что эта новинка сильно отличается от другого Oppo A55s 5G, выпущенного в Японии.

В качестве основы аппаратной платформы, Oppo снова выбрала чипсет Dimensity 700, 7-нм чип с двумя ядрами Cortex-A76 (2,2 ГГц), шестью ядрами A55 (2,0 ГГц) и графическим процессором Mali-G57 MC2. В Oppo A55s 5G для Японии использовался Snapdragon 480.

Обычная версия A55 5G имела 4 ГБ ОЗУ в качестве базовой конфигурации, Oppo A55s 5G начинается с 6 ГБ. Существует также вариант с 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4x в обоих случаях), объем встроенной памяти – 128 Гб, для расширения можно использовать карты памяти microSD. Также отметим, что ColorOS 11.1 может добавить 2 ГБ виртуальной оперативной памяти. В программной части основой является Android 11.

Дисплей представляет собой 6,5-дюймовую матрицу разрешением HD+ (20:9) и стандартной частотой обновления 60 Гц, как и у A55 5G. В вырезе экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера, тыловая камера строенная – 13 Мп основной и два 2 Мп (макро, датчик глубины). Емкость АКБ – 5000 мАч, информация о мощности быстрой зарядки не приводится.

В Китае прием предварительных заказов на Oppo A55s 5G стартует 25 апреля. Модель с 6 Гб ОЗУ обойдется в 1100 юаней, с 8 Гб оперативной памяти – в 1200 юаней. Купить новинку можно будет в синем, золотом и черном цветах.