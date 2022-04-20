Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально

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Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально

20.04.2022, MForum.ru

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Компания Realme официально анонсировала смартфон Realme Q5i. Новика базируется на чипсете MediaTek Dimensity 810, оснащена 4/6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально

Диагональ AMOLED-экрана Realme Q5i – 6,58 дюйма, разрешением FullHD+ при частоте обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера. Тыловая камера представлена связкой 13 Мп основного сенсора и 2 Мп вспомогательного. Емкость АКБ – 4800 мАч, поддерживается быстрая зарядка 33 Вт. ОС – Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0. Купить новинку можно будет в черном и синем цветах. Цена версии с 4 Гб ОЗУ – 1199 юаней, с 6 Гб – 1299 юаней. В Китае новинка уже доступна для предзаказа.

Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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