Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально

20.04.2022, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Redmi 10 Power. Но фоне конкурентов новинка выделяется АКБ емкостью 6000 мАч, что должно обеспечить длительное время автономной работы. Однако, мощность быстрой зарядки всего 18 Вт.

Спецификации Redmi 10 Power включают в себя 6,71-дюймовый дисплей разрешением HD+ с защитным стеклом Gorilla Glass 3, чипсет Qualcomm Snapdragon 680, 8 Гб ОЗУ (+3 Гб виртуального ОЗУ) и 128 Гб встроенной памяти. Фронтальная камера новинки – 5 Мп, тыловая базируется на 50 Мп основном сенсоре и 2 Мп вспомогательном. ОС - Android 11 с оболочкой MIUI 13. В Индии новинка оценена в 14 999 рупий.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации twitter.com/RedmiIndia

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 5G – версия Redmi Note 11E для глобального рынка / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Poco F4 замечен в Geekbench / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 9 SE / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: POCO X4 Pro представлен официально / MForum.ru