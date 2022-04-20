Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально

20.04.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфон Redmi 10 Power. Но фоне конкурентов новинка выделяется АКБ емкостью 6000 мАч, что должно обеспечить длительное время автономной работы. Однако, мощность быстрой зарядки всего 18 Вт.

Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально

Спецификации Redmi 10 Power включают в себя 6,71-дюймовый дисплей разрешением HD+ с защитным стеклом Gorilla Glass 3, чипсет Qualcomm Snapdragon 680, 8 Гб ОЗУ (+3 Гб виртуального ОЗУ) и 128 Гб встроенной памяти. Фронтальная камера новинки – 5 Мп, тыловая базируется на 50 Мп основном сенсоре и 2 Мп вспомогательном. ОС - Android 11 с оболочкой MIUI 13. В Индии новинка оценена в 14 999 рупий.

Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации twitter.com/RedmiIndia

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 5G – версия Redmi Note 11E для глобального рынка / MForum.ru

30.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10A представлен официально / MForum.ru

21.03. [Новинки] Слухи: Poco F4 замечен в Geekbench / MForum.ru

03.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 9 SE / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: POCO X4 Pro представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 16:49 ABloud Тема: Ставропольский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Ставропольский край. Вымпелком] билайн модернизировал сеть домашнего интернета в Ставропольском крае 20 апреля 2022 года, Ставрополь, пресс-релиз через MForum.ru - ПАО «ВымпелКом» ...
Вчера 14:01 ABloud Тема: QTECH (23.03.2011)
[Телеком-решения. Участники рынка. QTECH] Российский разработчик QTECH – новый вендор RRC Group Москва, 18 апреля 2022 г., пресс-релиз RRC через MForum.ru – RRC Group, широкопрофильный дистрибьютор ...
19.04.2022 20:59 ABloud Тема: Республика Татарстан (04.12.2007)
[Развитие сетей. VoLTE. Татарстан. Вымпелком] Технология VoLTE в Татарстане сократила время установления вызова в 4 раза Рост скоростей мобильного интернета и объемов потребляемого трафика на 50% – ...
19.04.2022 14:14 bigptach Тема: p5G: Vodafone и Nokia пробуют возможности p5G на море (24.03.2022)
всеравно с нексусом не задалось, походил он долго по рукам как собственно и нокиа т20 чехол. Возможно придет время и его имя востановят, но пока лидерами являются Самсург, Леново, Хуавей...
19.04.2022 11:54 ABloud Тема: Самарская область (16.02.2008)
[Развитие сетей. Самарская область. Вымпелком] Жители Самарской области стали качать в два раза больше интернет-трафика билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

20.04. [Новинки] Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A55s 5G представлен официально / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S стал доступен для предзаказа / MForum.ru

18.04. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord Watch готовятся к анонсу / MForum.ru

18.04. [Новинки] Слухи: Vivo S15e представят 25 апреля / MForum.ru

15.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme Q5 / MForum.ru

15.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A57 5G представлен официально / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 6 - Snapdragon 8 Gen 1 по привлекательной цене / MForum.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 7 Lite представлен официально / MForum.ru

13.04. [Новинки] Анонсы: Infinix представила доступный смартфон Hot 12i / MForum.ru

13.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G52 представлен официально / MForum.ru

12.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad представлен официально / MForum.ru

12.04. [Новинки] Анонсы: Флагманский Vivo X Note представлен официально / MForum.ru

12.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6T и Play 6T Pro представлены официально / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M53 со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

08.04. [Новинки] Анонсы: Realme 9 представлен официально / MForum.ru

07.04. [Новинки] Слухи: Oppo K10 Pro замечен в TENAA / MForum.ru

07.04. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 4 Lite представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: