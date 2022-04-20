Развитие сетей: Вымпелком запустил в Татарстане поддержку VoLTE

20.04.2022, MForum.ru

Компания билайн не так активна по части внедрения VoLTE в российских регионах, как МТС и МегаФон. Тем не менее, билайн последовательно запускает поддержку VoLTE в отдельных регионах. Кроме Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти, можно вспомнить, например, о запусках VoLTE билайн в Брянской, Ростовской, Смоленской, Тверской областях, в Ставропольском краю, Дагестане и Чечне. К этому списку в декабре 2021 года добавился и Татарстан.

За прошедшие с декабря 4 месяца, в сеть 4G благодаря VoLTE мигрировало уже порядка 30% всего голосового трафика в Татарстане.

«Несмотря на то, что технология VoLTE заработала в республике буквально пару месяцев назад, уже сейчас мы видим, какой значительный эффект она принесла. Активная база пользователей VoLTE в Татарстане составляет уже 50% наших абонентов, а объемы трафика в этой сети выросли до 20 млн Гигабайт. Но важнее то, что благодаря запуску этой технологии и прошедшему масштабному рефармингу, мы будем стараться предоставлять нашим абонентам качественный сервис даже в условиях роста нагрузки на сеть», – комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

пресс-релиз билайн

регионы с VoLTE в России

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теги: развитие сетей билайн Вымпелком Ставропольский край