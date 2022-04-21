Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально

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Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально

21.04.2022, MForum.ru

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Компания OnePlus официально анонсировала смартфон Nord N20 5G, представляющий собой вариант OPPO A96, доступного на китайском рынке. Причем, новинка оснащена дисплеем с частотой обновления 60 Гц. Хотя ранее OnePlus анонсировал, что все новые смартфоны бренда будут получать 90 Гц экраны.

Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально

Спецификации OnePlus Nord N20 5G включают в себя 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился в дисплее, поддержка NFC присутствует. Фирменный переключатель режимов звука на торце отсутствует. Новинка пока является эксклюзивом американского оператора T-Mobile. Начало продаж назначено на 28 апреля, цена - $282.

Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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