Анонсы: OnePlus Ace представлен официально

22.04.2022, MForum.ru

Под брендом OnePlus представлен смартфон Ace. Новинка получила дизайн в стиле iPhone, но лишилась фирменного переключателя режимов уведомлений на боковом торце. Кроме того, «сердцем» смартфона стал чипсет MediaTek Dimensity 8100 Max, где Max означает повышенную стабильность в тяжелых режимах и более развитые AI-функции.

Спецификации OnePlus Ace включают в себя 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2412 х 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (50 Мп основной сенсор, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 150 Вт.

Дактилоскопический сенсор разместился под экраном. Также отметим стереодинамики. ОС – Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Купить новинку в черной и голубой расцветках можно начиная с 26 апреля. Цены составят 2499, 2699, 2999 и 3499 юаней за конфигурации 8+128, 8+256, 12+256 Гб, соответственно.