MForum.ru
22.04.2022,
Под брендом OnePlus представлен смартфон Ace. Новинка получила дизайн в стиле iPhone, но лишилась фирменного переключателя режимов уведомлений на боковом торце. Кроме того, «сердцем» смартфона стал чипсет MediaTek Dimensity 8100 Max, где Max означает повышенную стабильность в тяжелых режимах и более развитые AI-функции.
Спецификации OnePlus Ace включают в себя 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2412 х 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (50 Мп основной сенсор, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 150 Вт.
Дактилоскопический сенсор разместился под экраном. Также отметим стереодинамики. ОС – Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Купить новинку в черной и голубой расцветках можно начиная с 26 апреля. Цены составят 2499, 2699, 2999 и 3499 юаней за конфигурации 8+128, 8+256, 12+256 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новости компаний] Розница: Как купить смартфон вдвое дешевле? МегаФон начинает продавать восстановленные гаджеты / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord Watch готовятся к анонсу / MForum.ru
06.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Nord CE 2 Lite / MForum.ru
24.03. [Новинки] Это интересно: Анонсирован анонс Nothing Phone (1) / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: BLU F91 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A55s 5G представлен официально / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S стал доступен для предзаказа / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord Watch готовятся к анонсу / MForum.ru
18.04. [Новинки] Слухи: Vivo S15e представят 25 апреля / MForum.ru
15.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Realme Q5 / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A57 5G представлен официально / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 6 - Snapdragon 8 Gen 1 по привлекательной цене / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 7 Lite представлен официально / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Infinix представила доступный смартфон Hot 12i / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G52 представлен официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Планшет Vivo Pad представлен официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Флагманский Vivo X Note представлен официально / MForum.ru
12.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X Fold – первый складной смартфон производителя / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6T и Play 6T Pro представлены официально / MForum.ru