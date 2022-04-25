Слухи: iQOO Z6 Pro 5G анонсируют 27 апреля

25.04.2022, MForum.ru

На текущий неделе в Индии ожидается анонс смартфона iQOO Z6 Pro 5G. Новинка представляет собой 5G-смартфон на базе чипсета Snapdragon 778G и 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц и опросом сенсора на 180 Гц. Пиковая яркость экрана 1300 ник, есть поддержка HDR10+.

Внимания заслуживает система жидкостного охлаждения с заявленной площадью 32 923 мм2, обеспечивающая в нагруженных режимах снижение температуры процессора на 12°C. В части объема ОЗУ ожидаются 3 версии смартфона (6/8/12 Гб), при этом в 6 Гб версии к ОЗУ может быть добавлено 2 виртуальных Гб, а в старших версиях – по 4 Гб. Разрешение основного сенсора тыловой камеры составит 64 Мп, вспомогательные – широкоугольный и макро. iQOO Z6 Pro 5G будет поставляться с линейным двигателем по оси Z для 4D Game Vibration. Емкость АКБ новинки – 4700 мАч, мощность быстрой зарядки 66 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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