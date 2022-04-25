Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально

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Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально

25.04.2022, MForum.ru

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Компания Oppo официально представила серию Oppo K10 5G в Китае. Новинки серии Oppo K10 5G позиционируются как ориентированные на игры флагманы с максимальным соотношением цены и качества для китайского рынка.

Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально

Oppo K10 5G — первый в мире смартфон на базе SoC MediaTek Dimensity 8000 MAX. MediaTek Dimensity 8000 MAX – представляет собой версию Dimensity 8100 с пониженной частотой, которую мы видели на Realme GT Neo 3 и Redmi K50. В качестве причины выбора это SoC производитель назвал, незначительную разницу в производительности относительно Dimensity 8100, но более высокую энергоэффективность. Таким образом, производитель стремится, чтобы геймеры наслаждались игровым процессом, не беспокоясь о времени автономной работы.

Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально

Кроме того, Oppo установила в смартфон самый быстрый модуль WiFi 6 и 5G, самую быструю оперативную память LPPDR5 и самое быстрое хранилище UFS 3.1 в Oppo K10, чтобы предотвратить любые задержки или заикания во время игры. Как отмечает производитель, для приятного игрового процесса нельзя игнорировать тактильные ощущения. По этой причине Oppo K10 5G оснащен флагманским линейным вибрационным двигателем оси X, обеспечивающим пользователям высококачественные тактильные ощущения. Тем не менее, аппаратное обеспечение само по себе не может завоевать пользователей, поэтому Oppo обратилась к Razer с просьбой о совместной работе над их новой серией Oppo K10 5G.

Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально

По результатам сотрудничества, Razer вложил свой опыт в систему вибромотора Oppo K10, чтобы предоставить пользователям «механическую клавиатуру» для набора текста и игр, которыми пользователи могут наслаждаться на своих смартфонах. Говорят, что с механическим ощущением в руке геймеры находятся в своей естественной среде обитания, обеспечивая лучшую игровую производительность, поскольку они больше, чем когда-либо, погружаются в этот революционный опыт.

Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально

В части остальных спецификаций Oppo K10 5G речь идет о 6,59-дюймовом LTPS дисплее разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц, строенной тыловой камере (64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный с углом обзора 112° и 2 Мп макро), 16 Мп фронтальной камере и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Цены Oppo K10 5G составят $308/$339/$385 за версии 8+128 / 8+256 / 12+256 Гб, соответственно. Начало продаж – 28 апреля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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