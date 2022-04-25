Микроэлектроника: Загрузка фабрик по производству чипов останется высокой

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Микроэлектроника: Загрузка фабрик по производству чипов останется высокой

25.04.2022, MForum.ru

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Производство пластин в мире в 2022 году вырастет еще на 8.7% благодаря появлению в мире еще 10 фабрик по производству микросхем, прогнозируют в IC Insights. Но даже несмотря на это, загрузка производственных предприятий останется на уровне 93%, что лишь на 0.8% меньше, чем в 2021 году. Объем производства пластин в мире вырастет до 263,6 млн с прошлогоднего значения 242,5 млн (в 200-мм эквиваленте, используемом для расчетов).

 

 

 

На второй картинке показано, насколько активно рынок пытается преодолеть кризис нехватки микросхем - 4-й год подряд идет последовательное наращивание объемов развертываемых производственных мощностей. Вот уже второй год новые мощности вводятся рекордными объемами - прирост на 19 млн пластин в год в 2021 году и ожидаемый прирост на 21,1 млн пластин в год в 2022 году.

В 2022 году наибольший вклад ожидается от двух больших новых производств SK Hynix и Winbond, а также трех новых производств TSMC (два на Тайване и одно в Китае). Другие новые производства 300мм включают:

🔸 фабрику CR Micro для производства силовых полупроводников;

🔸 фабрику Silan для силовых дискретных полупроводников и сенсоров;

🔸 подразделение TI RFAB2 для выпуска аналоговых устройств;

🔸 фабрику ST/Tower (mixed-signal, силовые полупроводники и радиочастотные полупроводники, а также услуги контрактного производства);

🔸 новое контрактное производство SMIC.

Несмотря на инфляционное давление, проблемы с цепочками поставок и другие экономические проблемы, спрос на чипы остается устойчиво высоким. В IC Insights прогнозируют продолжение роста отгрузок чипов, еще на 9.2% в 2022 году. Несмотря на ожидаемый ввод в эксплуатацию 10 новых производств, аналитики уверены в том, что загрузка производственных мощностей в мире останется на весьма высоком уровне в 93%. \\

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теги: микроэлектроника производственные мощности прогнозы загрузка производство микросхем IC Insights

© Алексей Бойко, MForum.ru

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