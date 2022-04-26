Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально

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Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально

26.04.2022, MForum.ru

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Компания Vivo официально анонсировала смартфоны Vivo X80 и X80 Pro. Новинки представляют собой флагманские решения, акцент в которых сделан на съемку фото и видео. Помимо новейшего набора камер, они получили выделенный процессор V1+, служащий для обработки изображений.

Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально

Конфигурация Vivo X80 включает в себя 6,78-дюймовый дисплей LTPO AMOLED E5 разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 9000, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, 32 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально

Тыловая камера строенная: 50 Мп Sony IMX866, широкоугольная 12 Мп Sony IMX663 и 12 Мп портретная, также на IMX663. Дактилоскопический сенсор разместился в экране устройства.

Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально

В части дизайна новинка представлена в версиях со стеклянной (черная, голубая) и кожаной (оранжевая) задней панелью. Цена начинается от 3699 юаней за версию 8+128 Гб и заканчивается 4899 юанями за вариант 12+512 Гб. Начало продаж в Китае – 29 апреля, глобальный релиз ожидается позднее.

Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально

Vivo X80 Pro будет доступна в двух вариантах – как на базе MediaTek Dimensity 9000, так и с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Объем ОЗУ составит 8 или 12 Гб, встроенной памяти – либо 256, либо 512 Гб. Диагональ экрана Vivo X80 Pro аналогична Vivo X80 (6,78 дюйма), но его разрешение выше 3200 x 1440 точек, при этом используется матрица LTPO 3.0 AMOLED E5 с пиковой яркостью 1500 нит.

Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально

Фронатальная камера Vivo X80 Pro – 32 Мп, тыловая – представлена четырьмя сенсорами: основной 50 Мп Samsung GNV, широкоугольный 48 Мп Sony IMX598, портретная 12 Мп Sony IMX663, а также 8 Мп Hynix Hi-847 с перископной оптикой. Емкость АКБ – 4700 мАч, маощность быстрой зарядки – 80 Вт, при этом поддерживается беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально

Цены версии на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 составят от 5499 юаней за вариант 8+256, аналогичный смартфон на базе MediaTek Dimensity 9000 (но с 12 Гб ОЗУ) обойдется в 5999 юаней. Цены топовых версий 12+512 Гб – 6699 юаней.

Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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