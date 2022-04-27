Анонсы: Samsung Galaxy Jump2 представлен официально

MForum.ru
27.04.2022,
Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy Jump2. Новинка базируется на модели Galaxy M33 5G и оснащена 6,6-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления до 120 Гц. Для защиты дисплея используется Gorilla Glass 5, в круглом вырезе разместилась 8 Мп сэлфи-камера.
Внутри Samsung Galaxy Jump2 нашлось место для чипсета Exynos 1280, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Тыловая камера – 50 Мп с вспомогательными модулями 5 Мп со сверхширокоугольной оптикой и две 2 Мп для макро и определения глубины сцены. Также отметим наличие поддержки NFC. ОС – Android 12 с оболочкой One UI 4.1. Купить Samsung Galaxy Jump2 можно за $335.
© Антон Печеровый,
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