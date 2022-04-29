Слухи: Poco M4 5G получит чипсет Dimensity 700 и 6,58-дюймовый дисплей

29.04.2022, MForum.ru

Xiaomi продолжает расширять линейку Poco, которая вскоре может быть пополнена новым представителем M-семейства. Аналогично другим устройства бренда, Poco M4 5G может стать вариацией существующего телефона Xiaomi с некоторыми доработками.

Просочившиеся изображения показывают, что Poco M4 5G будет оснащен 6,58-дюймовым дисплей разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц (частота дискретизации касания 240 Гц). Основой «железа» новинки станет чип Dimensity 700.

Тыловая камера будет сдвоенная, в паре с 50 Мп основным сенсором будет работать 2 Мп датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп.

Ожидаемая емкость АКБ – 5000 мАч. Информации о мощности быстрой зарядки нет, но можно предположить, что она составит 18 Вт. Данных о сроках релиза пока нет, скорее всего, он состоится в ближайшее время.