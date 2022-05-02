MForum.ru
02.05.2022,
Владеющая брендом Motorola компания Lenovo вывела на европейский рынок смартфон Motorola Edge 30. Новинка представляет собой упрощенную версию Edge 30 Pro. В частности на смену Snapdragon 8 Gen 1 пришел Snapdragon 778G+, а диагональ экрана сократилась до 6,5 дюймов.
Основные спецификации Motorola Edge 30 включают в себя 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 144 Гц, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 32 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4020 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Тыловая камера строенная – 50 Мп основной сенсор, 50 Мп широкоугольный и 2 Мп датчик глубины сцены.
Толщина новинки – 6,79 мм. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, также отметим стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Однако главное конкурентное преимущество Motorola Edge 30 – цена, составляющая 449 евро. Купить новинку можно будет в голубом, серебристо-розовом и темно-синем вариантах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.02. [Новости компаний] Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 2) / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 1) / MForum.ru
03.02. [Новости компаний] Сотрудничество: МТС приглашает стартапы для разработки решений для метавселенных / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: Готовится к анонсу Motorola Edge 30 Pro / MForum.ru
16.12. [Новости компаний] Конспекты: Алексей Маслянкин, МТС, "Стратегия Open RAN" / MForum.ru
03.05. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 40 Ultra замечен на рендере / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Фитнес-браслет Huawei Band 7 представлен официально / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Hi Nova 9z 5G представлен официально / MForum.ru
29.04. [Новинки] Слухи: Poco M4 5G получит чипсет Dimensity 700 и 6,58-дюймовый дисплей / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Micromax IN 2c на чипсете Unisoc T610 с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Jump2 представлен официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Moto G 5G и G Stylus 5G представлены официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K10 5G Pro представлен официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Слухи: iQOO Z6 Pro 5G анонсируют 27 апреля / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: BLU F91 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A55s 5G представлен официально / MForum.ru
19.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S стал доступен для предзаказа / MForum.ru