Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально

02.05.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Владеющая брендом Motorola компания Lenovo вывела на европейский рынок смартфон Motorola Edge 30. Новинка представляет собой упрощенную версию Edge 30 Pro. В частности на смену Snapdragon 8 Gen 1 пришел Snapdragon 778G+, а диагональ экрана сократилась до 6,5 дюймов.

Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально

Основные спецификации Motorola Edge 30 включают в себя 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 144 Гц, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 32 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4020 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Тыловая камера строенная – 50 Мп основной сенсор, 50 Мп широкоугольный и 2 Мп датчик глубины сцены.

Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально

Толщина новинки – 6,79 мм. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, также отметим стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Однако главное конкурентное преимущество Motorola Edge 30 – цена, составляющая 449 евро. Купить новинку можно будет в голубом, серебристо-розовом и темно-синем вариантах.

Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

28.02. [Новости компаний] Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 2) / MForum.ru

28.02. [Новости компаний] Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 1) / MForum.ru

03.02. [Новости компаний] Сотрудничество: МТС приглашает стартапы для разработки решений для метавселенных / MForum.ru

06.01. [Новинки] Слухи: Готовится к анонсу Motorola Edge 30 Pro / MForum.ru

16.12. [Новости компаний] Конспекты: Алексей Маслянкин, МТС, "Стратегия Open RAN" / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

29.04.2022 16:02 ABloud Тема: Саратовская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Саратовская область. Вымпелком] билайн улучшил связь в Саратове и в 20 населенных пунктах Саратовской области билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и ...
28.04.2022 21:08 ABloud Тема: NB-IoT (25.07.2015)
[NB-IoT. Платформы и услуги] МТС поможет удаленно контролировать технологическое оборудование в сети интернета вещей 28 апреля 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum.ru – ПАО «МТС» (nyse: ...
28.04.2022 14:26 ABloud Тема: Кировская область (04.12.2007)
[Регионы. IT. Российское офисное ПО] Более 400 школ Кировской области бесплатно получат российское офисное ПО МойОфис Министерство информационных технологий и связи Кировской области заключило ...
28.04.2022 10:48 ABloud Тема: Итоги (05.06.2015)
[Итоги квартала. 1q2022. Вымпелком] 2022.04.28, пресс-релиз, через MForum.ru. Четвёртый квартал подряд билайн сообщает о росте показателя EBITDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ...
28.04.2022 07:53 ABloud Тема: Омская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Омская область. МТС] МТС улучшила связь для путешествующих в Тару 28 апреля 2022 г., Омск, РФ, пресс-релиз через MForum.ru – ПАО «МТС» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая российская ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

03.05. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 40 Ultra замечен на рендере / MForum.ru

02.05. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально / MForum.ru

02.05. [Новинки] Анонсы: Фитнес-браслет Huawei Band 7 представлен официально / MForum.ru

29.04. [Новинки] Анонсы: Hi Nova 9z 5G представлен официально / MForum.ru

29.04. [Новинки] Слухи: Poco M4 5G получит чипсет Dimensity 700 и 6,58-дюймовый дисплей / MForum.ru

27.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Micromax IN 2c на чипсете Unisoc T610 с АКБ 5000 мАч / MForum.ru

27.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Jump2 представлен официально / MForum.ru

26.04. [Новинки] Анонсы: Moto G 5G и G Stylus 5G представлены официально / MForum.ru

26.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально / MForum.ru

25.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K10 5G Pro представлен официально / MForum.ru

25.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально / MForum.ru

25.04. [Новинки] Слухи: iQOO Z6 Pro 5G анонсируют 27 апреля / MForum.ru

22.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace представлен официально / MForum.ru

21.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S представлен официально / MForum.ru

21.04. [Новинки] Анонсы: BLU F91 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru

21.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A55s 5G представлен официально / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S стал доступен для предзаказа / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: