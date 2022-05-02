Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально

02.05.2022, MForum.ru

Владеющая брендом Motorola компания Lenovo вывела на европейский рынок смартфон Motorola Edge 30. Новинка представляет собой упрощенную версию Edge 30 Pro. В частности на смену Snapdragon 8 Gen 1 пришел Snapdragon 778G+, а диагональ экрана сократилась до 6,5 дюймов.

Основные спецификации Motorola Edge 30 включают в себя 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 144 Гц, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 32 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4020 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Тыловая камера строенная – 50 Мп основной сенсор, 50 Мп широкоугольный и 2 Мп датчик глубины сцены.

Толщина новинки – 6,79 мм. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, также отметим стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Однако главное конкурентное преимущество Motorola Edge 30 – цена, составляющая 449 евро. Купить новинку можно будет в голубом, серебристо-розовом и темно-синем вариантах.