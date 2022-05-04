Слухи: Появились подробности о Moto G82

04.05.2022, MForum.ru

Сетевое издание 91mobiles раскрыло подробности о смартфоне Moto G82. Новинка будет нацелена в сегмент недорогих устройств, основой ее «железа» станет чипсет Qualcomm Snapdragon 695 5G.

В активе Moto G82 ожидаются 6,55-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления до 120 Гц, 4/6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Тыловая камера получит 50 Мп основной сенсор с оптической стабилизацией изображения, 8 Мп с широкоугольной оптикой и 2 Мп для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения устройства. Информации о дате релиза пока нет, ожидаемые цены – от 21 999 индийских рупий за вариант с 4 Гб ОЗУ.