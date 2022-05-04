MForum.ru
04.05.2022,
Сетевое издание 91mobiles раскрыло подробности о смартфоне Moto G82. Новинка будет нацелена в сегмент недорогих устройств, основой ее «железа» станет чипсет Qualcomm Snapdragon 695 5G.
В активе Moto G82 ожидаются 6,55-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления до 120 Гц, 4/6/8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Тыловая камера получит 50 Мп основной сенсор с оптической стабилизацией изображения, 8 Мп с широкоугольной оптикой и 2 Мп для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения устройства. Информации о дате релиза пока нет, ожидаемые цены – от 21 999 индийских рупий за вариант с 4 Гб ОЗУ.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
26.04. [Новинки] Анонсы: Moto G 5G и G Stylus 5G представлены официально / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G52 представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Moto G22 появился в Европе / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Moto G22 / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2022) представлен официально / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Nothing Phone (1) / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G82 / MForum.ru
03.05. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 40 Ultra замечен на рендере / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 30 представлен официально / MForum.ru
02.05. [Новинки] Анонсы: Фитнес-браслет Huawei Band 7 представлен официально / MForum.ru
29.04. [Новинки] Анонсы: Hi Nova 9z 5G представлен официально / MForum.ru
29.04. [Новинки] Слухи: Poco M4 5G получит чипсет Dimensity 700 и 6,58-дюймовый дисплей / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Micromax IN 2c на чипсете Unisoc T610 с АКБ 5000 мАч / MForum.ru
27.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Jump2 представлен официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Moto G 5G и G Stylus 5G представлены официально / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K10 5G Pro представлен официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Смартфоны серии Oppo K10 5G представлены официально / MForum.ru
25.04. [Новинки] Слухи: iQOO Z6 Pro 5G анонсируют 27 апреля / MForum.ru
22.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 1S представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: BLU F91 с поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
21.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N20 5G представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Redmi 10 Power представлен официально / MForum.ru
20.04. [Новинки] Анонсы: Realme Q5i с 90 Гц AMOLED-дисплеем и Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru