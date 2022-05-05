Анонсы: Moto E32 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Moto E32 представлен официально

05.05.2022, MForum.ru

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Компания Lenovo продолжает обновлять линейку смартфонов Moto. На этот раз добрались до модели Moto E30, новая версия которой получила имя Moto E32. Причем, изменения есть как положительные, так и не очень.

Анонсы: Moto E32 представлен официально

К примеру, заметно выросли объемы памяти. Вместо 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти в оригинальной модели, Moto E32 получил 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Однако, его «сердцем» стал чипсет Unisoc T606, а не T700, как у предшественника. Зато, благодаря увеличению объемов памяти, Android 11 Go Edition сменился на полноценный Android 11 с фирменной оболочкой MyUX. Остальные спецификации Moto E32 включают в себя 6,5-дюймовый IPS дисплей разрешением 720x1600 точек с частотой обновления 90 Гц, 8 Мп фронтальную камеру, строенную тыловую камеру (16 Мп основной, два 2 Мп – макро, глубина) и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 5000 мАч. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце, поддержки NFC нет. Цена новинки составит 159 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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