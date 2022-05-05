Анонсы: Moto E32 представлен официально

05.05.2022, MForum.ru

Компания Lenovo продолжает обновлять линейку смартфонов Moto. На этот раз добрались до модели Moto E30, новая версия которой получила имя Moto E32. Причем, изменения есть как положительные, так и не очень.

К примеру, заметно выросли объемы памяти. Вместо 2 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти в оригинальной модели, Moto E32 получил 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Однако, его «сердцем» стал чипсет Unisoc T606, а не T700, как у предшественника. Зато, благодаря увеличению объемов памяти, Android 11 Go Edition сменился на полноценный Android 11 с фирменной оболочкой MyUX. Остальные спецификации Moto E32 включают в себя 6,5-дюймовый IPS дисплей разрешением 720x1600 точек с частотой обновления 90 Гц, 8 Мп фронтальную камеру, строенную тыловую камеру (16 Мп основной, два 2 Мп – макро, глубина) и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 5000 мАч. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце, поддержки NFC нет. Цена новинки составит 159 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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