Анонсы: OnePlus Nord 2T представлен официально

06.05.2022, MForum.ru

Компания OnePlus представила смартфон Nord 2T. Новинка представляет собой смартфон среднего класса, нацеленный на европейский рынок.

Набор основных спецификаций OnePlus Nord 2T включает в себя 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с поддержкой частоты обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 1300, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Тыловая камера строенная: 50 Мп основной сенсор Sony IMX766, 8 Мп с широкоугольной оптикой и 2 Мп монохромный. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. Цена новинки для европейского рынка – 399 евро.