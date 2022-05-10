Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до Android 13

MForum.ru

Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до Android 13

10.05.2022, MForum.ru

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Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые будет обновлены до Android 13, анонс которого ожидается уже на этой неделе. Ожидается, что параллельно с Android 13 новинки получат обновление оболочки MIUI до версии 13 / 13.5.

Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до Android 13

XIAOMI / MI

  • Mi 10S
  • Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, Mi 11X, 11X Pro
  • Xiaomi 11i / Hypercharge, 11T / Pro
  • Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G
  • Xiaomi 12S, 12S Pro
  • Xiaomi 12, 12 Pro,
  • 12 Lite, 12X, 12X (India), 12X Pro (India)
  • Xiaomi MIX 4
  • Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2
  • CIVI / CIVI S
  • Xiaomi Pad 5 Series


REDMI

  • Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022, 10 5G / Prime+ 5G
  • 10C / Redmi 10 (India)
  • Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G
  • Note 10T/10 5G
  • Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G
  • Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro
  • Note 11T/11 5G/4G
  • Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S
  • Redmi K50/Pro/Gaming

POCO

  • POCO F3/GT
  • X3 GT / X3 Pro
  • POCO F4/Pro/GT
  • M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G
  • POCO M4 5G

Кроме того, производитель указал список моделей, которые обновления не получат:

  • Redmi K30 Pro / Zoom Edition
  • K30S Ultra
  • POCO F2 Pro
  • Mi 10 / Pro / Ultra
  • 10T / Pro
  • Redmi 9 / Prime / 9T / Power
  • Note 9 / 9S / Pro / Pro Max
  • Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G
  • Note 9 Pro 5G
  • Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing
  • POCO X3 / NFC
  • X2 / M2 / M2 Pro
  • Mi 10 Lite/Youth Edition, 10i/10T Lite
  • Mi Note 10 Lite

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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