Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до Android 13

10.05.2022, MForum.ru

Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые будет обновлены до Android 13, анонс которого ожидается уже на этой неделе. Ожидается, что параллельно с Android 13 новинки получат обновление оболочки MIUI до версии 13 / 13.5.

XIAOMI / MI Mi 10S

Mi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11i, Mi 11X, 11X Pro

Xiaomi 11i / Hypercharge, 11T / Pro

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12S, 12S Pro

Xiaomi 12, 12 Pro,

12 Lite, 12X, 12X (India), 12X Pro (India)

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2

CIVI / CIVI S

Xiaomi Pad 5 Series

REDMI Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022, 10 5G / Prime+ 5G

10C / Redmi 10 (India)

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G

Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S

Redmi K50/Pro/Gaming POCO POCO F3/GT

X3 GT / X3 Pro

POCO F4/Pro/GT

M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G

POCO M4 5G Кроме того, производитель указал список моделей, которые обновления не получат: Redmi K30 Pro / Zoom Edition

K30S Ultra

POCO F2 Pro

Mi 10 / Pro / Ultra

10T / Pro

Redmi 9 / Prime / 9T / Power

Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

POCO X3 / NFC

X2 / M2 / M2 Pro

Mi 10 Lite/Youth Edition, 10i/10T Lite

Mi Note 10 Lite

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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