Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до Android 13

MForum.ru
10.05.2022,
Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов, которые будет обновлены до Android 13, анонс которого ожидается уже на этой неделе. Ожидается, что параллельно с Android 13 новинки получат обновление оболочки MIUI до версии 13 / 13.5.
XIAOMI / MI
REDMI
POCO
Кроме того, производитель указал список моделей, которые обновления не получат:
© Антон Печеровый,
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