Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Honor Play 30

11.05.2022, MForum.ru

Компания Honor анонсировала смартфон Play 30, представляющий собой аппарат на базе чипсета Snapdragon 480+ 5G. Особенностями новинки является дизайн в стиле iPhone, емкая батарея и большой объем памяти.

На передней панели Honor Play 30 разместились 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720p с 5 Мп фронтальной камерой в каплевидном вырезе.

Тыловая камера представлена одним сенсором разрешением 13 Мп. Объем ОЗУ новинки – 4 или 8 Гб+2 Гб виртуального ОЗУ. Объем встроенной памяти – 128 Гб, с возможностью расширения памяти картами microSD объемом до 512 Гб. Емкость АКБ – 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.

ОС – Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0. Купить новинку можно будет в голубом, золотом, черном и белом вариантах.