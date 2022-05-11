Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Honor Play 30

MForum.ru
11.05.2022,
Компания Honor анонсировала смартфон Play 30, представляющий собой аппарат на базе чипсета Snapdragon 480+ 5G. Особенностями новинки является дизайн в стиле iPhone, емкая батарея и большой объем памяти.
На передней панели Honor Play 30 разместились 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720p с 5 Мп фронтальной камерой в каплевидном вырезе.
Тыловая камера представлена одним сенсором разрешением 13 Мп. Объем ОЗУ новинки – 4 или 8 Гб+2 Гб виртуального ОЗУ. Объем встроенной памяти – 128 Гб, с возможностью расширения памяти картами microSD объемом до 512 Гб. Емкость АКБ – 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт.
ОС – Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0. Купить новинку можно будет в голубом, золотом, черном и белом вариантах.
© Антон Печеровый,
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