Анонсы: Google Pixel 6a представлен в рамках Google I/O 2022

MForum.ru
12.05.2022,
В рамках конференции Google I/O 2022, поисковый гигант представил не только Android 13, в котором основной фокус доработок направлен на повышение безопасности данных, но и смартфон Google Pixel 6a.
Новинка представляет собой компактное и недорое устройство, базирующееся на чипсете Google Tensor (8 процессорных ядер в кластерах 2 + 2 + 4, графика – 20 ядер, чип безопасности Titan M2, технология 5 нм). Диагональ экрана Google Pixel 6a – 6,1 дюйма, разрешение, 2400 x 1080 точек при частоте обновления 60 Гц.
Объем ОЗУ – 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Тыловая камера сдвоенная: 12,2 Мп основной сенсор дополнен 12 Мп широкоугольным и лазерным автофокусом. В круглом вырезе дисплея разместилась 8 Мп фронтальная камера.
Емкость АКБ – 4410 мАч, мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен в дисплее, поддержка NFC присутствует.
Купить Google Pixel 6a можно будет за $449. Из коробки Google Pixel 6a работает под управлением Android 12, производитель обещает 3 обновления версии Android и 5 лет обновлений в части безопасности.
© Антон Печеровый,
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