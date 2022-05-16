Анонсы: Состоялся европейский анонс Realme 9 5G

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Анонсы: Состоялся европейский анонс Realme 9 5G

16.05.2022, MForum.ru

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Компания Realme вывела на европейский рынок смартфон Realme 9 5G. Причем, новинка радикально отличается от аналогичной модели для индийского рынка. Речь идет не только о спецификациях, но и о дизайне устройства.

Анонсы: Состоялся европейский анонс Realme 9 5G

Базой для европейской версии Realme 9 5G стал смартфон Realme Q5. Спецификации новинки включают в себя: 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2412 х 1080 точек и частотой обновления до 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (50 Мп основной Samsung JN1, 2 Мп макро, 2 Мп портретная), 16 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопичекий сенсор размещен на торце устройства. Цена Realme 9 5G начинается от 249 фунтов-стерлингов за версию с 64 Гб встроенной памяти.

Анонсы: Состоялся европейский анонс Realme 9 5G

Анонсы: Состоялся европейский анонс Realme 9 5G

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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