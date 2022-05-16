Анонсы: Moto G82 5G появился в Европе

16.05.2022, MForum.ru

Компания Lenovo анонсировала для европейского рынка смартфон Moto G82 5G. Новинка позиционируется в качестве сбалансированного решения среднего класса и базируется на чипсете Snapdragon 695 5G дополненном 6 Гб ОУ и 128 Гб встроенной памяти.

Диагональ AMOLED-экрана Moto G82 5G составляет 6,6 дюйма при разрешении 2400х1080 точек и частоте обновления 120 Гц. Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 50 Мп, 8 Мп сенсора с широкоугольной оптикой и 2 Мп для макросъемки. В круглом вырезе экрана расположилась 16 Мп камера для сэлфи. Емкость АКБ Moto G82 5G – 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Также упомянем дактилоскопический сенсор на боковом торце, поддержку NFC и наличие стереодинамиков. Цена Moto G82 5G в Европе составит 330 евро.