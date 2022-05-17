Анонсы: Раскрыты подробности о Xiaomi 12 Ultra

17.05.2022, MForum.ru

Компания Xiaomi готовится к релизу смартфона Xiaomi 12 Ultra. Новинка станет новым флагманом производителя, оснащенным камерой созданной в сотрудничестве с Leica. Экрана на задней панели не ожидается, а сама камера будет строенной.

Ожидается, что речь идет т 50 Мп основном сенсоре Sony IMX989 с поддержкой OIS, ультраширокоугольном разрешением 48 Мп, а также сенсоре с перископной оптикой, 5-кратным оптическими и 120-кратным цифровым увеличением. Для обработки изображений будет использоваться процессор Surge C2. Ожидаемое разрешение фронтальной камеры – 32 Мп.

В части остальных спецификаций речь может идти о 6,73-дюймовом дисплее E5 AMOLED разрешением QHD+ при частоте обновления 120 Гц и LTPO 2.0, чипсете Snapdragon 8 Gen1+, 8/12/16 ОЗУ LPDDR5, 256/512 Гб встроенной памяти UFS 3.1 и АКБ емкостью 4900 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Мощность беспроводной зарядки составит 50 Вт. Также новинка сохранит защиту от влаги по классу IP68. Выпускаться Xiaomi 12 Ultra будет в белом, черном и мраморном цветах. Цены составят от 5999 юаней.