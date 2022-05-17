B2B: ВымпелКом подписал соглашение с филиалом РЖД

17.05.2022, MForum.ru

Соглашение подписано с Северной железной дорогой и подразумевает, что партнеры отберут пул наиболее перспективных проектов, реализация которых может улучшить ситуацию в сфере железнодорожного транспорта.

Проекты будут включать и технологии, и технические средства, их создание, испытания и внедрения в деятельность подразделений РЖД.

Будут сформированы инструменты, которые позволят партнерам организовать работу со стартапами, что поможет развитию инновационной инфраструктуры на территории функционирования Северной железной дороги.

Вымпелком имеет опыт сотрудничества с РЖД с 2021 года. Сейчас в стадии, близкой к готовности 10 совместных проектов. Решения об их внедрении будет приниматься по результатам испытаний. У компаний есть также опыт совместного инвестирования в такие сегменты, как охрана труда, экономия топливно-энергетических ресурсов, автоматизация производственных процессов и другие.

Вадим Бирюков, директор Ярославского отделения ПАО «ВымпелКом»:

«Нами накоплен значительный опыт цифровой трансформации различных отраслей экономики. Опираясь на него, мы готовы содействовать развитию инновационных продуктов и сервисов для нужд любых регионов и всех направлений бизнеса. Заключенное стратегическое партнерство с подразделением РЖД обладает серьезным потенциалом, реализация которого в конечном итоге будет способствовать повышению комфорта конечных потребителей – клиентов Российских железных дорог.

Игорь Пантюшин, заместитель главного инженера Северной железной дороги:

«Актуальность подписания соглашения о дальнейшем сотрудничестве обусловлена стратегическим курсом холдинга «РЖД», направленным на инновационное развитие в соответствии с утвержденной Стратегией развития ж.д. транспорта в Российской Федерации до 2030 года. Сегодня именно внедрение инновационных технологий и продуктов становится первостепенной задачей для нашей компании, так как в настоящее время практически уже не осталось высокоэффективных способов обеспечивать необходимые темпы повышения производительности труда. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать достижению поставленных целей, в части формирования корпоративной инновационной культуры и обеспечения системного подхода к организации инновационной деятельности на различных уровнях в ОАО «РЖД»».

пресс-релиз МегаФон

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теги: партнерства B2B Вымпелком РЖД