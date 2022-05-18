Анонсы: OnePlus Ace Racing Edition представлен официально

MForum.ru
18.05.2022,
Компания OnePlus анонсировала смартфон Ace Racing Edition. Технически новинка близка к оригинальной модели OnePlus Ace, однако ее дизайн ближе к флагманскому OnePlus 10 Pro.
В активе OnePlus Ace Racing Edition присутствуют 6,59-дюймовый дисплей разрешением 2412х1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 8000-MAX, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 5000 с быстрой зарядкой 67 Вт.
Тыловая камера строенная: основной сенсор 64 Мп OmnVision OV64B с 6-линзовым объективом, широкоугольный 8 Мп Sony IMX355 и 2 Мп для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.
Поддержка NFC присутствует, дактилоскопический сенсор расположен на торце аппарата. Фирменный переключатель режимов на торце не предусмотрен. Начало продаж в Китае – 31 мая, цены составят 1899/1999/2399 юаней за версии 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно. Информации о продаже вне Китая пока нет.
© Антон Печеровый,
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