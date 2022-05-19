Анонсы: В России начались продажи Realme Pad

MForum.ru
19.05.2022,
На российском рынке стартовали продажи планшетного компьютера Realme Pad, первого планшетного компьютера бренда. Новинка получила 10,4-дюймовый дисплей разрешением 2000 x 1200 точек и четыре динамика с Dolby Atmos и Hi-Res Audio.
Техническая часть Realme Pad представлена связкой чипсета MediaTek Helio G80, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, двумя 8 Мп камерами (фронтальной и тыловой) и АКБ емкостью 7100 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В части коммуникационных возможностей поддерживаются Wi-Fi, 4G и Bluetooth 5. Работает новинка под управлением Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0 Pad. Купить Realme Pad в сером и золотом вариантах можно за 19 990 рублей. Продажи новинки уже начались.
© Антон Печеровый,
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