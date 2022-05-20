Слухи: Xiaomi Mi Band 7 замечен на официальных тизерах

20.05.2022, MForum.ru

Компания Xiaomi показала Mi Band 7 на официальных тизерах, подтвердив информацию об использовании менее вытянутого экрана.

Диагональ дисплея Xiaomi Mi Band 7 составит 1,62 дюйма, тогда как экран Mi Band 6 – 1,56 дюйма. Однако, разрешение дисплея новинки - 192 x 490 точек, тогда как у предшественника оно составляло 152 x 486 точек.

Из функционала производитель упоминает изменение пульса, уровня кислорода в крови, а также разные спортивные режимы и просмотр прогноза погоды. Одним словом, стандартный набор для современного фитнес-браслета. Анонс новинки ожидается 24 мая, возможная цена в Китае составит 269 юаней за версию с NFC. Вариант без поддержки мобильных платежей должен быть доступнее.