Слухи: Realme Pad X представят 26 мая

20.05.2022, MForum.ru

Realme работает над новым планшетом, анонс которого состоится в Китае 26 мая в 14:00 по местному времени. Официальный рендер продемонстрировал причудливый зеленый дизайн. Однако, просочившиеся в Weibo изображения, показали, что на подходе и есть два более традиционных варианта цвета.

Realme Pad X будет базироваться на чипсете Snapdragon 870, что подтвердил директор по маркетингу компании. Таким образом, для Realme новинка станет первым планшетом с поддержкой сетей 5G.

На рендерах видны относительно тонкие лицевые панели и плоские стороны, а фронтальная камера располагается с правой стороны, когда Pad X удерживается вертикально. Также отметим, что одиночная тыловая камера размещена на необычно большом острове, на котором дважды написано «ИИ», но светодиода вспышки не видно.

Подробной информации о спецификациях пока нет, хотя известно о дисплее разрешением QHD+ с частотой обновления 120 Гц и емком аккумуляторе. Впрочем, до мероприятия в будущий четверг, завеса тайны может быть и приоткрыта.