Анонсы: Стали известны российские цены Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53 и A73

23.05.2022, MForum.ru

В крупных российских сетях электроники появились новые модели линейки Samsung Galaxy A. Скорее всего, речь идет о «параллельном импорте», через третьи страны. Причем, несмотря на низкий курс доллара, смартфоны оценены весьма недешево.

Младшая модель линейки, Samsung Galaxy A13, стартует от 19 999 рублей за версию с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Аналогичный аппарат, но со 128 Гб встроенной памяти обойдется на 3 000 рублей дороже.

Samsung Galaxy A23 оценен в 24 999 рублей за вариант с 64 Гб встроенной памяти и 27 999 рублей за 128 Гб версию.

Следующая модель - Samsung Galaxy A33 со 128 Гб памяти – обойдется уже в 36 999 рублей, а Samsung Galaxy A53 – в 39 999 и 44 999 рублей, за версии со 128 и 256 Гб памяти.

Старшая модель линейки Samsung Galaxy A73 с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти оценена в 69 999 рублей.