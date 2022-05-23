Анонсы: OnePlus Nord 2T представлен официально

MForum.ru
23.05.2022,
В Великобритании состоялся анонс смартфона OnePlus Nord 2T. Новинка представляет собой вариацию модели Nord 2, получившую чипсет Dimensity 1300 (вместо Dimensity 1200) и быструю зарядку мощностью 80 Вт (вместо 65 Вт).
В части остальных спецификаций все аналогично базовой модели: 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (50 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп вспомогательный), 32 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4500 мАч. Из особенностей отметим довольно необычное (даже несколько странное) оформление блока камер и переключатель режимов звука на боковом торце. ОС - Android 12 с оболочкой OxygenOS 12.1. Цена OnePlus Nord 2T составляет 399 фунтов за версию 8+128 Гб, и 499 фунтов за вариант 12+256 Гб. Начало продаж – 24 мая.
© Антон Печеровый,
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