Анонсы: OPPO Pad Air представлен официально

MForum.ru
24.05.2022,
Компания Oppo официально анонсировала планшетный компьютер OPPO Pad Air. Новинка схожа с Realme Pad, но ее аппаратной основой является чипсет Snapdragon 680, в зависимости от версии дополненный 4 либо 6 Гб ОЗУ и 64 либо 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.
Остальные спецификации OPPO Pad Air включают в себя 10,4-дюймовый дисплей разрешением 2000x1200 точек, 8 Мп тыловую камеру, 5 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 7100 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В части звука отметим 4 динамика и поддержку технологии Dolby Atmos. Габаритные размеры 245,08 x 154,84 x 6,94 мм, вес – 440 г. Цена OPPO Pad Air составляет 1299 / 1499 / 1699 юаней за версии 4+64 / 4+128 / 6+128 Гб.
© Антон Печеровый,
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