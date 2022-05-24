Анонсы: OPPO Pad Air представлен официально

24.05.2022, MForum.ru

Компания Oppo официально анонсировала планшетный компьютер OPPO Pad Air. Новинка схожа с Realme Pad, но ее аппаратной основой является чипсет Snapdragon 680, в зависимости от версии дополненный 4 либо 6 Гб ОЗУ и 64 либо 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Остальные спецификации OPPO Pad Air включают в себя 10,4-дюймовый дисплей разрешением 2000x1200 точек, 8 Мп тыловую камеру, 5 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 7100 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. В части звука отметим 4 динамика и поддержку технологии Dolby Atmos. Габаритные размеры 245,08 x 154,84 x 6,94 мм, вес – 440 г. Цена OPPO Pad Air составляет 1299 / 1499 / 1699 юаней за версии 4+64 / 4+128 / 6+128 Гб.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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