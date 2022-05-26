Анонсы: Tecno Pova 3 представлен официально

26.05.2022, MForum.ru

Состоялся официальный анонс смартфона Tecno Pova 3, который привлекает внимание большой батареей емкостью 7000 мАч, 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и основной камерой на 50 МП. Новинка была анонсирована на Филиппинах, но вскоре он появится на других рынках.

Ключевым преимуществом Tecno Pova 3 является именно емкая батарея. Компания Tecno уверена, что емкости 7000 мАч хватит, как минимум, для двух дней использования без подзарядки. Tecno Pova 3 также получил несколько усовершенствований аккумулятора, включая режим сверхмощного энергосбережения и функцию обратной зарядки, что позволит заряжать другие устройства мощностью до 10 Вт. Pova 3 поддерживает мощность зарядки до 25 Вт, хотя в комплекте с ним идет зарядное устройство на 33 Вт.

Tecno Pova 3 оснащен 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. В активе новинки присутствуют 8 Мп селфи-камера и 50 Мп основная камера сзади с двумя дополнительными 2 Мп сенсорами.

Основа «железа» новинки - MediaTek Helio G88 дополненный 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Аппарат оснащен стереодинамиками, боковым сканером отпечатков пальцев, разъемом для наушников и FM-радиоприемником. Программная сторона включает в себя оболочку HiOS поверх Android 11.

Tecno Pova 3 выпускается в синем Electric Blue, серебристом Tech Silver и черном Eco Black. На Филиппинах базовая комплектация 4/64 ГБ стоит 8 999 филиппинских песо (172 доллара), а модель 6/128 ГБ — 9 399 филиппинских песо (180 долларов).