Анонсы: Tecno Pova 3 представлен официально

MForum.ru
26.05.2022,
Состоялся официальный анонс смартфона Tecno Pova 3, который привлекает внимание большой батареей емкостью 7000 мАч, 6,9-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и основной камерой на 50 МП. Новинка была анонсирована на Филиппинах, но вскоре он появится на других рынках.
Ключевым преимуществом Tecno Pova 3 является именно емкая батарея. Компания Tecno уверена, что емкости 7000 мАч хватит, как минимум, для двух дней использования без подзарядки. Tecno Pova 3 также получил несколько усовершенствований аккумулятора, включая режим сверхмощного энергосбережения и функцию обратной зарядки, что позволит заряжать другие устройства мощностью до 10 Вт. Pova 3 поддерживает мощность зарядки до 25 Вт, хотя в комплекте с ним идет зарядное устройство на 33 Вт.
Tecno Pova 3 оснащен 6,9-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. В активе новинки присутствуют 8 Мп селфи-камера и 50 Мп основная камера сзади с двумя дополнительными 2 Мп сенсорами.
Основа «железа» новинки - MediaTek Helio G88 дополненный 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения. Аппарат оснащен стереодинамиками, боковым сканером отпечатков пальцев, разъемом для наушников и FM-радиоприемником. Программная сторона включает в себя оболочку HiOS поверх Android 11.
Tecno Pova 3 выпускается в синем Electric Blue, серебристом Tech Silver и черном Eco Black. На Филиппинах базовая комплектация 4/64 ГБ стоит 8 999 филиппинских песо (172 доллара), а модель 6/128 ГБ — 9 399 филиппинских песо (180 долларов).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
08.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально / MForum.ru
01.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8C представлен официально / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Pop 5X на чипе Unisoc с Android 10 Go на борту / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Pova 5G – первый 5G-смартфон от Tecno / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Tecno Spark 8T / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 может быть представлен в августе / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 3 представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+ представлены официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+ представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Pad Air представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2T представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Стали известны российские цены Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53 и A73 / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Realme Pad X представят 26 мая / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 7 замечен на официальных тизерах / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G представлены официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Realme Pad / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 VIP получит зарядку мощностью 120 Вт и 108 Мп камеру / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace Racing Edition представлен официально / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о Xiaomi 12 Ultra / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Moto G82 5G появился в Европе / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Состоялся европейский анонс Realme 9 5G / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: Hisense A9 – обновление смартфона с e-ink дисплеем / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6a представлен в рамках Google I/O 2022 / MForum.ru