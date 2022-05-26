Слухи: Xiaomi Pad 6 может быть представлен в августе

26.05.2022, MForum.ru

В прошлом году Xiaomi вывела на китайский рынок планшеты серии Pad 5, которые совсем недавно дебютировали в Индии. Однако для китайского рынка компания уже готовится выпустить обновленную версию своего планшета.

Согласно последнему отчету, грядущий планшет Xiaomi Pad 6 будет запущен в Китае в августе этого года. В другом отчете, от аналитика Мукула Шармы, утверждается, что уже Xiaomi начала тестировать Xiaomi Pad 6 (с номером модели 22081283G) в Европе. Возможные сроки европейского релиза – те же, конец июля или начало августа. Кроме того, Mi Pad 6 якобы был замечен в сертификационном центре ЕЭС с номером модели 22081283G (L83). Также сообщается, что был замечен планшет от Redmi, обозначенный как модель L81A.

В целом ожидается, что Xiaomi и Redmi готовятся вывести на рынок как минимум четыре новых планшета — L81, L81A, L82 и L83. Одним из них будет устройство Redmi, а три других могут быть вариантами Xiaomi Pad 6. В части «железа» подробностей пока нет, за исключением информации о возможной замене процессоров серии Qualcomm Snapdragon на чипы MediaTek.