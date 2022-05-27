Анонсы: Realme Pad X представлен официально

MForum.ru
27.05.2022,
Компания Realme официально анонсировала планшетный компьютер Pad X. Новинка сохранила диагональ экрана как у предшественника, но общее количество изменений достаточно велико. В целом новинка стала проще, но и доступнее.
Диагональ экрана Realme Pad X составляет 11 дюймов, разрешение 2000 x 1200 точек, поддержка цифрового пера присутствует. «Сердцем» устройства стал чипсет Qualcomm Snapdragon 695, дополненный 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб. Тыловая камера 13 Мп, фронтальная (в рамке) – 8 Мп.
Емкость батареи Realme Pad X составляет 8340 мАч, мощность быстрой зарядки 33 Вт. Из мультимедийных возможностей стоит упомянуть о 4 динамиках и поддержке технологии Dolby Atmos.
Цветовая гамма Realme Pad X включает в себя черную, синюю и флуоресцентную зеленую расцветки. Цена новинки -1299 / 1599 юаней за версии 4+64 / 6+128 Гб, соответственно. Цифровое перо, клавиатура с магнитным креплением и чехол предлагается приобрести отдельно за 499, 399 и 99 юаней.
© Антон Печеровый,
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