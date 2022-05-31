Анонсы: Honor 70 представлен официально

31.05.2022, MForum.ru

Компания Honor официально анонсировали устройства 70-й линейки. Младшей моделью стал Honor 70, получивший 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до120 Гц и базирующийся на чипсете Qualcomm Snapdragon 778G+.

В зависимости от версии, объемы ОЗУ Honor 70 могут составлять 8 или 12 Гб, встроенной памяти – 256 или 512 Гб. Тыловая камера строенная, основной сенсор – 50 Мп Sony IMX800. В качестве вспомогательных используются 50 Мп с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсор глубины. В круглом вырезе дисплея разместилась 32 Мп фронтальная камера. Емкость АКБ – 4800 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Дактилоскопический сенсор находится в дисплее, поддержка NFC присутствует. Начало продаж Honor 70 намечено на 7 июня в конфигурациях 8+256, 12+256 и 12+512 ГБ по цене 2699, 2999 и 3399 юаней.