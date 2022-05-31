MForum.ru
31.05.2022,
Компания Honor официально анонсировали устройства 70-й линейки. Младшей моделью стал Honor 70, получивший 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления до120 Гц и базирующийся на чипсете Qualcomm Snapdragon 778G+.
В зависимости от версии, объемы ОЗУ Honor 70 могут составлять 8 или 12 Гб, встроенной памяти – 256 или 512 Гб. Тыловая камера строенная, основной сенсор – 50 Мп Sony IMX800. В качестве вспомогательных используются 50 Мп с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсор глубины. В круглом вырезе дисплея разместилась 32 Мп фронтальная камера. Емкость АКБ – 4800 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. Дактилоскопический сенсор находится в дисплее, поддержка NFC присутствует. Начало продаж Honor 70 намечено на 7 июня в конфигурациях 8+256, 12+256 и 12+512 ГБ по цене 2699, 2999 и 3399 юаней.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.05. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Honor Play 30 / MForum.ru
18.04. [Новости компаний] Розница: Как купить смартфон вдвое дешевле? МегаФон начинает продавать восстановленные гаджеты / MForum.ru
14.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон построил тестовую "сеть уровня 5G" в Магнитогорске / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Honor Play 6T и Play 6T Pro представлены официально / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 4 Lite представлен официально / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Honor 70 Pro и 70 Pro + - флагманы на чипах MediaTek / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Honor 70 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: TCL 30 и TCL 30+ появились в России / MForum.ru
30.05. [Общество] Это интересно: Samsung уходит с рынка кнопочных телефонов / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Realme Pad X представлен официально / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 может быть представлен в августе / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 3 представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+ представлены официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+ представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Pad Air представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2T представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Стали известны российские цены Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53 и A73 / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Realme Pad X представят 26 мая / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 7 замечен на официальных тизерах / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G представлены официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Realme Pad / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 VIP получит зарядку мощностью 120 Вт и 108 Мп камеру / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace Racing Edition представлен официально / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о Xiaomi 12 Ultra / MForum.ru